Минздрав предложил штрафовать СМИ за распространение информации о продаже поддельных справок

Штрафы составят до 5 миллиона рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

Минздрав России выступил с предложением установить административную ответственность за распространение в СМИ информации о торговле поддельными медицинскими документами. Соответствующий проект документа во вторник, 23 ноября, был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Проектом федерального закона дополняется частью 10.3 статья 13.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП), предусматривающей административную ответственность за распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях информации, содержащей предложения о торговле поддельными медицинскими документами, в том числе дистанционным способом", - говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что штрафы будут взыматься за распространение предложений о торговле поддельными меддокументами. За первое нарушение штраф составит до 1 миллиона рублей. За повторное - до 5 миллионов.

Как ранее писал сайт kp.ru, за использование поддельного ПЦР-теста также предусмотрена ответственность по статье 327 УК РФ. По ней виновному могут назначить штраф в размере до 80 тысяч рублей. Также предусмотрены и более серьезные наказания: обязательные, исправительные работы и даже арест на срок до шести месяцев.