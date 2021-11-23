Евросоюз выделит 3,5 миллиона евро на возвращение мигрантов из Белоруссии на родину

ЕС будет сотрудничать с ООН для возвращения мигрантов в их страны Фото: REUTERS

Евросоюз принял решение о финансовой поддержке добровольного возвращения нелегальных мигрантов с территории Белоруссии на их родину. Об этом во вторник, 23 ноября, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, выступая на пленарной сессии Европарламента (ЕП) в Страсбурге.

Ляйен отметила, что на эти нужды ЕС готов потратить 3,5 миллиарда евро. Добровольное возвращение мигрантов в их страны будет происходить при поддержке ООН.

"Все больше мигрантов оказываются в ловушке, и мы будем сотрудничать с агентствами ООН, чтобы облегчить их возвращение домой. Мы мобилизуем до 3,5 млн евро для поддержки добровольного возвращения из Белоруссии", - цитирует Ляйен ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, в понедельник, 22 ноября, территорию Белоруссии покинули еще 118 человек из числа мигрантов. Беженцы покинули республику в индивидуальном порядке. По данным МВД страны, в ведомстве что ежедневно оформляются документы лицам, обратившимся в органы с ходатайствами о репатриации.