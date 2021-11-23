Вирусолог Скулачев оценил вероятность продления новогодних каникул из-за ситуации с коронавирусом

Большинство россиян устраивает имеющаяся сейчас продолжительность отдыха Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вирусолог Максим Скулачев оценил, возможно ли в России продление новогодних каникул в связи с ситуацией по коронавирусу.

Эксперт отмечает, что в настоящее время сложно что-то прогнозировать, так как обстановка меняется чуть ли не каждый день.

- В начале января я бы ожидал снижения заболеваемости. Потому что это выходные, они дают благоприятный эффект. В 2020 году дали, - комментирует вирусолог Life.

Он уверен, что долгосрочные каникулы дадут положительный противоэпидемиологический эффект. Небольшая пауза в ноябре, когда россиянам устроили недельные каникулы для улучшения противоэпидемиологической обстановки, дали положительный эффект.

-Сейчас мы видим снижение заболеваемости, особенно в крупных городах. Мы видим по официальной статистике. Это очень здорово! Если тренд сохранится, то, возможно, зимой не потребуется увеличения выходных дней, - заключил вирусолог.

Ранее россияне рассказали, сколько хотят отдыхать в новогодние праздники. 35% россиян устраивают утвержденные десять дней новогодних каникул — с 31 декабря по 9 января. Отдыхать от 11 до 13 дней хотят 4% россиян, две недели — 7% респондентов. 6% опрошенных признались, что готовы вообще не отдыхать после Нового года, сообщает RT.

Многие готовятся к корпоративам. Проведение новогодних мероприятий обойдется российским компаниям в среднем 4-5 млн рублей, сообщает газета "Известия".