В Сирии заявили о гибели двух мирных жителей в результате авиаударов Израиля Фото: REUTERS

Жертвами авиаударов Израиля по сирийскому городу Холмс стали двое мирных жителей, а еще семь человек получили ранения.

Как передает агентство SANA со ссылкой на военный источник, среди пострадавших шестеро являются сирийскими военнослужащими. Кроме того, в результате авиаудара нанесен материальный ущерб.

«Два мирных жителя были убиты и еще один мирный житель и шесть солдат были ранены в результате израильской агрессии в центральном районе», - приводит агентство сообщение военного источника.

Об авиаударе стало известно в среду, 24 ноября. Сообщалось, обстрел по объектам в Хомсе на западе Сирии произошел вечером во вторник, 23 ноября, но большая часть ракет была сбита сирийскими системами противовоздушной обороны (ПВО).

Напомним, в ночь на среду, 17 ноября, военно-воздушные силы Израиля нанесли два ракетных удара по южному пригороду Дамаска со стороны Голанских высот. Как сообщалось, одну из двух ракет удалось перехватить сирийским ПВО.