Минцифры предложило ввести для иностранных видеосервисов плату за трафик Фото: REUTERS

Минцифры РФ предложило ввести плату для иностранных стриминговых сервисов и онлайн-кинотеатров за онлайн-трафик. Соответствующую компенсацию они должны будут выплачивать российским операторам связи. Такая мера содержится в финальной версии «дорожной карты» поддержки телеком-отрасли.

Как передает газета «Коммерсантъ», соответствующее инициатива связана с тем, что российские операторы могут потерпеть убытки на фоне увеличения трафика, а также у них не хватает необходимого количества источников финансирования для улучшения сетей.

Министерство рассчитывает ввести для зарубежных ОТТ-компаний (технология передачи видео через интернет) платеж за трафик, «который они направляют на абонентов российских операторов».

Глава ведомства Максут Шадаев ранее сообщил, что министерство подготовило пакет из десяти мер поддержки телеком-отрасли, в том числе оптимизацию применения требований «пакета Яровой».

В Минэкономики сообщили, что поддерживают «инициативы, стимулирующие развитие отраслей». В «Ростелекоме» указали на рост общего интернет-трафика в России, отметив, что в последние годы он вырос в шесть раз.

Напомним, 22 ноября, Роскомнадзор составил список иностранных IT-компаний, обязанных открыть представительства в России. Как писал сайт kp.ru, в перечень попали 13 зарубежных копаний.