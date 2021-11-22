Роскомнадзор составил список иностранных IT-компаний, обязанных открыть представительства в России

Роскомнадзор составил список иностранных интернет-компаний, обязанных открыть представительства в России Фото: REUTERS

Роскомнадзор опубликовал перечень иностранных интернет-компаний, которые обязаны до 1 января 2022 года открыть представительства в России. В соответствующий список попали 13 зарубежных IT-гигантов, включили в реестр закона «о приземлении». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Перечень таких компаний опубликован на официальном сайте Роскомнадзора, в него включены 13 иностранных компаний, владеющих 22 информационными ресурсами», - заявили в регуляторе.

В список попала компания Google, которой также принадлежат сервисы Google Play, Google Chat, Gmail, а также YouTube и YouTube Music. В перечне есть и Apple, владеющая iCloud, App Store и Apple Music, а также Meta с относящимися к этой компании Instagram, Facebook, WhatsApp.

Под закон о «приземлении» также попали Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Likeme, Discord, Pinterest и Twitch.

Напомним, в июле этого года президент России Владимир Путин подписал закон о «приземлении» IT-компаний. К начала следующего года владельцы зарубежных интернет-сервисов, суточная аудитория которых превышает 500 тысяч российских пользователей, обязаны открыть свои филиалы, представительства или учредить юридические лица в России.