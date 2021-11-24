Врач-инфекционист прогнозировал, когда придет новая волна COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский спрогнозировал, когда в России начнется новая волна коронавируса.

Эксперт полагает, что увеличение показателей нужно ждать уже во второй половине января 2022 года. Это традиционное время, когда наблюдается скачек заболеваемости.

Связано подобное с тем, что в период зимних каникул люди разрывают цепочки заболеваемости и минимизируют общение. Статистика падает, но стоит только всем вернуться к работе, а школьникам и студентам приступить к занятиям, как с новой силой запускается механизм обмена заболеваниями.

- Вследствие этого происходит формирование эпидемических цепочек и новых случаев заражения, потом все возвращаются и начинают активно передавать вирус от инфицированных здоровым, — объяснил Вознесенский в беседе с Lenta.ru.

Инфекционист также подчеркнул, что пятая волна будет во многом зависеть от формирования коллективного иммунитета в России.

- На сегодняшний день мы не можем похвастаться даже вакцинацией 40 процентов населения двукратной дозой вакцины, - заключил собеседник издания.

Ранее вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский напомнил, как снизить риск заразиться коронавирусом в помещении. Нужно следить за регулярным проветриванием.

- Дома, в офисе, в студенческих аудиториях нужно как можно чаще проветривать помещения. Об этом говорят редко, а это действительно существенно. Этот вирус лучше всего распространяется там, где спертый воздух, - подытожил вирусолог в беседе с ФАН.

Пока вакцинация остается единственным способом противостоять опасной инфекции, но у нее есть свои противники. Среди них много известных людей.

В связи с этим врачи "красных зон" пригласили самых активных критиков этой процедуры в ковидные реанимации, чтобы собственными глазами убедиться, как страшна болезнь.

Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди заявила в беседе с RT, что поддерживает медиков, которые решились на подобные меры.

- Мы понимаем, что мы живем в обществе и не должны навредить друг другу. Любые призывы сегодня должны быть соотнесены как с моралью, так и с правом. Каждый человек сам принимает решение, но это решение должно не убить его, его близких и тех, людей, которые рядом, - сказала сенатор.