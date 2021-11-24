11 российских врачей опубликовали открытое письмо с предложением к антипрививочникам лично посетить "красные зоны" Фото: Иван МАКЕЕВ

В России врачи 11 больниц написали открытое письмо противникам вакцинации от коронавирусной инфекции.

Медики выступили с предложением лично посетить красные зоны лечебных учреждений и своими глазами увидеть пациентов с ковидом. Об этом сообщает ТАСС.

Данное письмо врачей адресовано не только антиваксерам, но и ряду конкретных людей. Речь идет о лидерах КПРФ и "Справедливой России" Геннадии Зюганове и Сергее Миронове, вице-спикере Государственной думы РФ Петре Толстомом, политологе Сергее Кургиняне, актрисе Марии Шукшиной, певице Наталье Ветлицкой, телеведущем Оскаре Кучере, музыканте Константине Кинчеве, а также певце Юрии Лозе.

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- Мы все сейчас немного заняты, и вы, наверное, догадываетесь, чем. Однако, учитывая сколько людей вас читают, слушают и прислушиваются, мы найдем время для того, чтобы провести вас по красным зонам, реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц, - сказано в тексте письма.

Также доктора считают, что после посещения больниц адресаты все же изменят свою позицию по вакцинации и "меньше людей будет умирать".

Документ подписали главные врачи столичных больниц №40, №52, №15 и №67 Денис Проценко, Марьяна Лысенко, Валерий Вечорко и Андрей Шкода, а также главврач Клинической инфекционной больницы имени С.П. Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.

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Молекулярный биолог, членом-корреспондентом РАН, завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов накануне рассказывал в эфире программы "Антиковид" на Радио "Комсомольская правда" о том, как люди влияют на пандемию. По мнению доктора, сейчас у россиян есть возможность защитить себя индивидуально. Сделать это можно только вакцинировавшись от коронавируса. Однако он считает, что пока "эта простая истина до людей не доходит".