Пьяный водитель BMW насмерть сбил двух рабочих в Тюмени

Судя по повреждениям и расстоянию между машиной и телами, скорость была намного выше разрешенной Фото: Кадр видео

Два дорожных работника погибли в Тюмени в результате наезда BMW под управлением пьяного водителя, сообщает "КП-Тюмень".

В этот день мужчины 35 лет и 61 года чистили отбойники. Когда они переходили дорогу, нетрезвый автолюбитель на дорогой иномарке сбил их. Травмы оказались несовместимыми с жизнью – рабочие погибли до прибытия медиков.

"34-летний водитель был пьян, - рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. - По предварительным данным, рабочие переходили дорогу вне пешеходного перехода при выполнении своих трудовых обязанностей".

По словам очевидцев, в месте ДТП были расставлены знаки, ограничивающие максимальную скорость до 40 км/ч. Судя по расстоянию от тел погибших до автомобиля и повреждениям транспортного средства, его скорость была намного выше разрешенной.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Таганроге ВАЗ-2107 вылетел на встречную полосу и врезался в грузовик. В ДТП погибли водитель "Жигулей" и два его пассажира, один из которых — 14-летний подросток.