Бургерную в Нижнем Новгороде закрыли из-за непривитых сотрудников

Поводом для закрытия кафе послужили многочисленные нарушения указа о режиме повышенной готовности Фото: Shutterstock

В Нижнем Новгороде из-за несоблюдения антиковидных мер приостановили работу бургерной. Речь идет о кафе «Happy Burger» на улице Чаадаева в Московском районе, пишет Newsnn со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Поводом для закрытия кафе послужили многочисленные нарушения указа о режиме повышенной готовности, выявленные в Канавинском, Московском, Сормовском районах областного центра и на Бору. В частности, в заведениях общепита отсутствовали дезинфицирующие средства, сотрудники работали без специальной одежды, а на входе не было никакого контроля посетителей.

В одном из помещений кафе и вовсе проходил ремонт – прямо в то время, как в зале сидели посетители. Кроме того, руководство сети не смогло предоставить документы, подтверждающие пройденную сотрудниками вакцинацию.

По решению суда 15 ноября работа кафе «Happy Burger» приостановлена на 40 суток.

Сотрудники Роспотребнадзора совместно с правоохранительными органами продолжают контрольные рейды по различным заведениям Нижнего Новгорода с целью проверки соблюдения указа о режиме повышенной готовности. Так, недавно в Автозаводском районе закрыли продуктовый магазин, продавец которого была не вакцинирована и работала без маски.