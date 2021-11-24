В Казани из-за смертельного наезда КАМАЗа на ребенка возбудили уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

24 ноября в столице Татарстана на перекрестке улицы Можайского и Горьковского шоссе семилетний школьник шел на уроки. Когда он переходил дорогу по «зебре» на разрешающий сигнал светофора его сбил КАМАЗ, который вез воду. От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия.

65-летний водитель многотонного грузовика, отвечая на вопросы сотрудников ГИБДД Казани, рассказал, что просто не заметил ребенка на дороге.

Тем не менее в его отношении следственным комитетом Татарстана было возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». В настоящее время идут следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает Inkazan.

- На место происшествия выезжал прокурор Кировского района города Эльдар Сабиров, - в свою очередь отметили в пресс-службе надзорного ведомства республики.

Прокуратура уже взяла расследование этого уголовного дела под особый контроль.