Аналитики назвали сферы, где работникам выплатят премии к Новому году Фото: Shutterstock

Чем ближе к концу года, тем выше ожидания премий. Многие работодатели поощряют сотрудников по итогам 12-месячнй работы.

В каких компаниях они будут максимальными, а где сотрудники останутся без бонусов, прогнозируют эксперты рынка труда.

Где выплатят тринадцатую зарплату:

Сфера добыча нефти и газа,

Производство металлов,

Производство удобрений,

АПК,

Финансовый сектор,

Ритейл,

IT-сфера,

Фармацевтика.

- Год был для экономики и бизнеса восстановительным. К тому же, он более успешен, чем 2020-й, хотя показатели 2019-го еще не достигнуты. Могу предположить, что 40-45% сотрудников смогут ожидать премии, - комментирует Life.ru главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Если рядовые сотрудники обычно получают один оклад, то эффектный топ-менеджер, достигший значимых результатов в операционной работе компании, может рассчитывать и на миллионный бонус.

А вот там, где выплачиваются «серые» зарплаты, спрогнозировать что-то сложно. Часто работодатели стараются не афишировать доходы компаний.

- В таких компаниях развита практика бонусов с опозданием на несколько месяцев. Нередко вместо живых денег предлагают ненужные и неликвидные услуги: обучение в компании-партнере, посещение культурных мероприятий, скидочные купоны, — делится топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода.

Что касается сфер, где премий ждать не стоит, то по мнению руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, это туризм и гостиничный сектор, общепит, сфера развлечений, производство и продажа автомобилей.

Исследование hh.ru показало, что в среднем россияне получают премию в размере 55% от заработной платы. Около 50% сотрудников имеют вознаграждение в пределах 30–70% от своей зарплаты.

Около 34% опрошенных россиян намерены потратить новогоднюю премию на подарки для близких, другие 29% респондентов собираются отложить премию. Таковы результаты опроса сервиса «Работу.ру», результаты которого есть в распоряжении «Известий».

Ранее россияне рассказали, чо мешает развитию их карьеры. Каждый шестой респондент заявил, что для продвижения по карьере ему не хватает вакантной должности.

А вот 15% опрошенных заявили, что для повышения на работе есть все что нужно, однако их это не интересует, сообщает телеканал "360".