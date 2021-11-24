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Политика24 ноября 2021 9:54

Песков ответил на вопрос, когда Путин проведет большую пресс-конференцию

Мероприятие пройдет до конца 2021 года
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдет до конца 2021 года, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о дате мероприятия.

Точной даты официальный представитель Кремля не назвал. Отметим, что мероприятие проводится ежегодно.

В прошлом году Путин провел большую пресс-конференцию в середине декабря. Она проходила в немного необычном формате: президент России отвечал на вопросы не только журналистов, но и остальных жителей страны.

Президент вышел на видеосвязь с журналистами из своей резиденции в Ново-Огарёво, а представители федеральных и зарубежных СМИ общались с ним из зала Международной Торговли, где традиционно прошли несколько последних пресс-конференций с президентом. Журналисты из регионов задавали вопросы на заранее подготовленных площадках в своих федеральных округах.