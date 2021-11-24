Песков назвал "Саммит за демократию" попыткой США провести новые разделительные линии

Дмитрий Песков Фото: REUTERS

Вашингтон навязывает другим странам свое представление о демократии, пытаясь приватизировать это слово. Таким образом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предстоящий «Саммит за демократию», который будет организован по инициативе США.

«США пытаются приватизировать слово "демократия". В их представлении демократией является только то, что соответствует понимаю Вашингтона. Очевидно, что так быть не может и не должно», - заявил пресс-секретарь российского лидера, отметив, что в Кремле «негативно относится к этому мероприятию».

По его словам, сам саммит «не что иное, как попытка провести новые разделительные линии». «Мы бились - бились в начале 1990-х, чтобы эти линии убирать, но сейчас Соединенные Штаты предпочитают создавать новые разделительные линии и делить страны на хорошие, в их представлении, и плохие, тоже в их представлении», - заявил он, назвав такую позицию оторванной от реальности.

Напомним, США не пригласили Россию и Китай на «Саммит за демократию», в котором примут участие 110 стран и территорий. Мероприятие запланировано в онлайн-формате 9-10 ноября.