США не пригласили Россию и Китай на "Саммит за демократию" с участием 110 стран и территорий Фото: REUTERS

В декабре 2021 года США организовывают "Саммит за демократию", который пройдет в формате видеоконференции. Американская сторона пригласила для обсуждения 110 стран и территорий. Список участников размещен на сайте Госдепартамента США.

Однако в числе приглашенных нет России и Китая. При этом среди участников значится Тайвань, который, по официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, в том числе и Россией, является одной из китайских провинций.

Кроме этого, в списке из стран Европейского союза не оказалось Венгрии. На саммит, согласно документу, не была приглашена также Турция.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова накануне прокомментировала грядущий саммит за демократию, который пройдет в онлайн-формате 9-10 ноября. По ее мнению, своим саммитом Запад хочет показать, что у него есть некая объединительная повестка. Хотя на самом деле это мероприятие совсем не то, чем хочет казаться, считает дипломат.