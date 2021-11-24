Совкомбанк посадил 20 тысяч деревьев в Волгоградской области

Фото предоставлено ООО «ЛАБОРАТОРИИ ЛЕСА»

Совкомбанк подвел итоги акции «Вырасти лес»: в рамках экологического проекта было посажено 20 тысяч деревьев в Алексеевском районе Волгоградской области. На восстановление крупного российского лесопарка банк направил 1% от покупок своих клиентов, зарегистрировавшихся в акции. За участие и выполнение дополнительных заданий клиенты получили электронные сертификаты с координатами посаженных деревьев.

Главной целью экологической акции Совкомбанка стало возрождение Алексеевского лесничества - одного из самых значимых лесопарков России. Для посадок в Волгоградской области были выбраны саженцы белой акации. Это огнестойкое растение отлично подходит для создания защитных противопожарных полос. В течение пяти лет после посадки за акациями будут ухаживать сотрудники лесничества. По оценкам экспертов, 20 тысяч высаженных деревьев до 2030 года поглотят примерно 300 тонн углекислого газа.

Фото предоставлено ООО «ЛАБОРАТОРИИ ЛЕСА»

- Создание и развитие проектов, направленных на защиту окружающей среды и борьбу с изменениями климата - важная миссия для Совкомбанка, - подчеркнул управляющий директор национальной системы рассрочек «Халва» Совкомбанка Александр Дворский. – Мы видим интерес клиентов к экологическому вопросу и готовы предоставить им возможность принять участие в достижении глобальных целей.

Больше всего деревьев было посажено клиентами Совкомбанка из Москвы и Подмосковья - 2 859 саженцев. Жители Краснодарского края посадили 1 541 дерево, Кемеровской области – 1 012 деревьев.

Фото предоставлено ООО «ЛАБОРАТОРИИ ЛЕСА»

В акции принимали участие владельцы карты рассрочки «Халва». Клиентов, зарегистрировавшихся в акции через мобильное приложение «Халва-Совкомбанк», ждал приятный бонус. Беспроцентная рассрочка на все покупки для них была увеличена до 12 месяцев во всех 240 тысячах магазинах-партнерах карты.