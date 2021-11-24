Глава Амурской области Василий Орлов предложил выдавать QR-коды переболевшим ковидом россиянам, не обращавшимся за медицинской помощью

Василий Орлов принял участие в заседании президиума координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Глава Приамурья Василий Орлов предложил разработать на федеральном уровне порядок выдачи QR-кодов россиянам, переболевшим коронавирусом в легкой форме, но не обращавшимся при этом в медицинские учреждения. На заседании президиума координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, которое провел премьер-министр России Михаил Мишустин, губернатор отметил, что проблема получения QR-кодов легко переболевшими существует во многих регионах, в том числе и в Амурской области.

- Многие граждане переболели в лёгкой форме, не обращались в медицинские учреждения, но сегодня имеют высокий титр антител. Тем не менее, данные граждане не могут получить через госуслуги QR-код по понятным причинам. Эта мера, возможно, разгрузит систему здравоохранения и позволит сэкономить бюджетные средства, которые мы сегодня направляем на вакцинацию, - подчеркнул Василий Орлов.

Глава Амурской области сообщил, что в регионе последние два месяца отмечался подъём заболеваемости ковидом. Сейчас ситуация постепенно стабилизируется: с прошлой недели темп прироста снизился на 10%. На 12% уменьшилось и число госпитализированных больных. В ходе заседания Василий Орлов рассказал координационному совету о проблеме с обеспечением стационаров медицинским кислородом.

- Знаем, что эта проблема характерна для многих регионов нашей страны. Хотел бы поблагодарить Министерство здравоохранения в лице Михаила Альбертовича Мурашко и Министерство промышленности – Дениса Валентиновича Мантурова. Нам был выделен 131 миллион рублей на приобретение четырёх концентраторов, один из которых у нас законтрактован, поставку трёх ожидаем в первом полугодии. Каждый из этих кислородных концентраторов сможет производить более 1000 литров кислорода в минуту, что значительно снизит наши проблемы по кислороду, - рассказал глава Приамурья.

По словам Василия Орлова, больницам Амурской области ежедневно требуется от 9 до 13,5 тонн кислорода. Сейчас жидкий кислород доставляется в регион по автодорогам из Хабаровского края. Из-за удаленности завода-поставщика периодически возникают сложности с поставками. Решить проблему могло бы создание резерва кислорода.

- Хотелось бы попросить создать резерв в объёме 15–20 тонн такого кислорода, который бы нам гарантировал оказание медицинской помощи для нуждающихся пациентов, - отметил Василий Орлов.

Губернатор напомнил, что в регионе планируется построить собственный завод по производству кислорода. Он появится на космодроме «Восточный» в рамках госпрограммы развития космодромов России. Василий Орлов предложил перенести начало строительство кислородного завода на год раньше – с 2023-го на 2022 год.

- Это позволило бы решить не только проблемы здравоохранения Амурской области по кислороду, но и близлежащих субъектов Российской Федерации, - подчеркнул губернатор.