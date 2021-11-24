В Минэнерго ожидают серьезного роста себестоимости добычи нефти в России через 10 лет

Через 10 лет почти вся нефть России станет труднодобываемой Фото: REUTERS

Через 10 лет практически вся нефть России станет трудноизвлекаемой, и ее себестоимость существенно увеличится. Об этом заявил заместитель главы Минэнерго России Павел Сорокин на конференции "Технологическое развитие нефтегазовой отрасли РФ" в среду, 24 ноября 2021 года.

По его словам, в связи с этим потребуются дополнительные вложения для стимулирования нефтедобычи и геологической разведки.

Как ранее писал сайт kp.ru, страны-экспортеры нефти приняли важное решение. Они решили не идти на поводу у США, а двигаться в собственном ритме. Производство нефти в мире будет расти, но медленно.

Члены картеля ОПЕК+ договорились, что будут наращивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки каждый месяц. Тогда к сентябрю следующего года производство нефти вернется на тот уровень, который был до появления ковида.