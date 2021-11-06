«Стодолларовый рубеж»: Что будет с ценой на нефть и курсом рубля до конца года

Производство нефти в мире будет расти, но медленно. Фото: Shutterstock

Страны-экспортеры нефти приняли важное решение. Они решили не идти на поводу у США, а двигаться в собственном ритме. Производство нефти в мире будет расти, но медленно. Резких движений ни Россия, ни Саудовская Аравия не хотят. И вот почему.

БАЛАНС СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

До пандемии производство нефти в мире составляло около 100 млн баррелей в сутки. Из-за коронавируса его искусственно снизили на 10%. А в прошлом году начали снова поднимать, но не торопясь. Члены картеля ОПЕК+ договорились, что будут наращивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки каждый месяц. Тогда к сентябрю следующего года производство вернется на тот уровень, который был до появления ковида.

Президент США Джо Байден на днях требовал от России и Саудовской Аравии быстрее увеличивать добычу. Мол, на рынке дефицит, вот цена на нефть и растет. Превысила уровень в $80 за баррель. Это трехлетний максимум, который бьет по кошелькам импортеров, в том числе и США. Но у экспортеров свои резоны.

- На рынке наблюдается ряд неопределенностей, которые могут сыграть на понижение цены нефти, - заявил Александр Новак, вице-премьер и постоянный российский переговорщик в ОПЕК.

Неопределенность 1 - «Зима близко»

В отличие от газа цена на нефть в холодное время года обычно снижается. Основное потребление нефтепродуктов приходится на автомобили. Зимой ими пользуются реже, поэтому падает и спрос на топливо, и стоимость нефти. Котельные и электростанции обычно используют другие виды топлива - газ, уголь, атомную и гидро-энергию.

Неопределенность 2 - «Новые локдауны»

Несколько стран снова пошли на ужесточение эпидемиологических правил. Мягкие локдауны объявили в России и Латвии. Если ситуация пойдет по негативному сценарию, ограничения могут ввести и в других странах. А это снизит спрос на нефть, как это было весной прошлого года.

- Ковид-риски растут из-за мутаций коронавируса и посредственных успехов мировой вакцинации, - говорит Александр Пасечник, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности.

Неопределенность 3 - «Иранская сделка»

Сначала объявить санкции, а потом мириться. Примерно так себя ведут американцы по отношению к Ирану. Много лет он не мог поставлять нефть на мировой рынок. США считали, что Тегеран разрабатывает ядерное оружение и наказали его таким образом. Потом пришло потепление, но ненадолго. Через пару лет Дональд Трамп разорвал сделку с Ираном и снова запретил им продавать свое «черное золото». Сейчас - очередная оттепель. В конце ноября пройдет встреча в Вене, на которой возобновятся переговоры по снятию санкций. Это позволит продавать Ирану на 4 млн баррелей больше нефти, чем сейчас. Рост производства снизит стоимость нефти. Правда, вряд ли решение примут быстро.

Неопределенность 4 - «Энергопереход»

В западных странах все активнее говорят об энергопереходе. В Европе хотят отказаться от углеродного сырья (это уголь, нефть, газ) и перейти на экологичные виды топлива. Конечно, это процесс не быстрый. Но крупные компании к энергопереходу уже готовятся, сокращают инвестиции в разработку новых месторождений. Какой смысл что-то добывать, если вскоре это не будет пользоваться спросом?!

Правда, тут есть нюанс. Пожелания европейских политиков не всегда продуманы. Так, излишняя надежда на ветряную и солнечную энергетику уже привела этим летом к резкому скачку цен на природный газ. Поэтому эксперты считают, что нефть даже в Европе будет пользоваться спросом еще минимум 10 лет.

- Темпы роста зеленой энергетики таковы, что она еще долго не будет сдерживать производство углеводородов, - считает Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском рынке ИК «Фридом Финанс».

ЧТО БУДЕТ С ЦЕНОЙ НА НЕФТЬ

Неопределенностей много, но позитивных факторов, влияющих на стоимость нефти, больше. Поэтому большинство экспертов уверены, что к концу года она будет рваться к ста долларам за баррель. Тем более что столько нефть уже стоила несколько лет назад. Привычная для нее цена. А современный доллар сильно дешевеет. Инфляция в США уже превышает 5,4%. То есть, нынешние сто долларов уже не те.

В связи с этим аналитики глобального инвестбанка Goldman Sachs считают, что цена нефти достигнет $90 за баррель до конца года. А в Bank of America заглядывают еще дальше. Там считают, что бочка «черного золота» может подорожать до $120 к середине 2022 года. Эксперты предсказывают, что этому будет способствовать рост спроса на авиатопливо (полетов станет больше), а также нехватка мощностей по переработке сырья.

ПРОГНОЗ «КП»

А как отреагирует рубль?

На курс нашей валюты влияют многие факторы. Цена на нефть - лишь один из них, но довольно важный. Если цена на нефть будет расти, то будет дорожать и рубль. Плюс на него влияет еще один важный фактор - ключевая ставка Центробанка. Она выросла до 7,5% годовых и, скорее всего, будет расти и дальше. Инфляция в России уже превысила 8%. А цель ЦБ - сбить ее. Для этого регулятор должен повысить ставку до уровня выше роста цен. Это делает более выгодными вложения в рублевые активы и, соответственно, повышает котировки рубля. Поэтому есть большая вероятность, что к концу года доллар опустится ниже 70 рублей, как это было неделю назад, и там закрепится.

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