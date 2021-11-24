После вмешательства Михаила Дегтярева в Бикине появится новая система водоснабжения

Осенью 2021 года Михаил Дегтярев лично приезжал в Бикин. Фото: правительство Хабаровского края

В Бикине, где проживают 16 тысяч человек, в рамках федерального проекта «Чистая вода» проведут реконструкцию системы водоснабжения. На эти цели правительство России направило 1,5 миллиарда рублей. Хабаровский край получит деньги в течение ближайших трех лет.

- Будучи в октябре в Бикине, я сказал, что деньги на новый водопровод мы нашли. Теперь это подтверждено решением на федеральном уровне. В 2022 году в Хабаровский край будет направлено 535 миллионов рублей, в 2023 году – 609,4 миллиона рублей, в 2024 году – 391 миллион рублей, - рассказал Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

В планах реконструкция систем водозабора и водоочистки. Также необходимо построить новые водопроводные станции и резервуары чистой воды. Длина сооружения составит 34,6 километра. Планируется, что ремонт системы водоснабжения в Бикине завершится в 2024 году. Благодаря проведенным работам, жители города будут обеспечены чистой питьевой водой.

Напомним, что в октябре 2021 года Михаил Дегтярев лично приехал в Бикин. Глава региона проверил водозабор, несколько скважин которого были запущены в работу в 1984-1990 годах, а трубы проложили более полувека назад - в 1964 году.