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Политика24 ноября 2021 13:59

Путин призвал не затягивать модернизацию сельских отделений "Почты России"

Президент России подчеркнул, что пик должен быть в середине отведенного времени, а не в конце
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин призвал чиновников постепенно наращивать темпы модернизации "Почты России", не откладывая основные мероприятия до 2025 года, который в планах обозначен как крайний срок завершения процесса.

"Понятно, первые шаги должны быть проработаны, понять, сколько это стоит, где сложные места, какие технологии применять, - подчеркнул президент России. - Но темп должен по нарастающей идти, и пик должен быть достигнут в середине этого процесса, а не в завершении".

По словам главы государства, в скорейшем выполнении намеченных целей заинтересованы миллионы граждан России, для которых почтовое отделение – едва ли не единственное доступное место получения многих услуг.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко доложил, что в общей сложности модернизация необходима 25 160 отделениям на труднодоступных и сельских территориях.

Пилотным регионами для модернизации станут Бурятия, Приморский и Хабаровский края. Там проведут обновление первых 632 сельских отделений. На это выделено 5 млрд рублей.