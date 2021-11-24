Глава Минцифры: нужно ввести персональную ответственность руководителей госкомпаний за низкие темпы внедрения российского софта

Максут Шадаев предложил ввести персональную ответственность руководителей госпредприятий за низкие темпы внедрения российского софта. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Минцифры Максут Шадаев предложил ввести для руководителей государственных компаний компаний за низкие темпы внедрения российского софта. Такое предложение он внес 24 ноября во время совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

«Госкомпании даже те средства, которые заявили, что потратят на российский софт, потратили точно в два раза меньше. По нашим оценкам, только за 2019 и 2020 годы российский рынок недополучил порядка 70 миллиардов рублей, которые должен был получить по утвержденным программам перехода на отечественный софт… Мы должны, наверное, ввести персональную отвественность руководителей госкомпаний за достижение тех показателей, которые стоят в плане», - сказал Шадаев.

Шадаев отметил, что ввести персональную ответственность предлагается для того, чтобы «не повторять ошибок», которые были совершены в рамках программы, которая заканчивается в 2021 году.

Ранее Максут Шадаев рассказал, что россияне смогут проходить регистрацию в ряде аэропортов страны с помощью Единой биометрической системы.