Россияне с 2022 года смогут регистрироваться на рейсы в аэропорту с помощью биометрии

Аэропорт “Шереметьево” уже тестировал прохождение паспортного контроля по биометрии Фото: Андрей АБРАМОВ

Россияне смогут проходить регистрацию в ряде аэропортов страны с помощью Единой биометрической системы (ЕБС). Об этом рассказал глава Минцифры Максут Шадаев.

Проект Единой биометрической системы был запущен в июле 2018 года по инициативе Центробанка и Минцифры. По задумке, ЕБС позволит получить доступ к любой информации, которую государство собрало о конкретном человеке или организации. По словам Шадаева, возможность регистрироваться через ЕБС на самолет будет реализована уже в 2022 году.

“Единую биометрическую систему сейчас можно использовать, чтобы заменить полноценно паспорт, упростить многие процедуры, связанные с регистрацией. Поэтому уже идет проработка пилотного запуска проекта с аэропортами”, - отметил Шадаев.

По его словам, предстоит подготовить оборудование, в том числе датчики и считыватели для Единой биометрической системы. Сначала проект будет реализован в нескольких аэропортах, а потом, вероятно, по всей стране. С каких аэропортов начнется “пилот” - пока неизвестно.

Как ранее писал сайт kp.ru, аэропорт “Шереметьево” уже тестировал прохождение паспортного контроля по биометрии. В терминале C появились 20 новых стоек, где пассажир сканирует штрихкод посадочного талона, прикладывает свой загранпаспорт к датчику и проходит к монитору с камерой.