Умер Владимир Кузнецов, актер из «Гардемарин» и «12 стульев»

Актер Владимир Кузнецов Фото: кадр из фильма

Умер актер Владимир Кузнецов, известный по ролям в фильмах «Гардемарины, вперед» и «12 стульев». Артист скончался в возрасте 65 лет, сообщается на сайте «Кино-театр.ру».

Кузнецов в 1978 году закончил Всероссиийский госудаарственный институут кинематографии имени С. А. Герасимова. После этого работал в театре-студии актера Алексея Баталова, а также в Центре театра и кино.

Артист известен главным образом по эпизодическим ролям. Так, в «12 стульях» Леонида Гайдая он сыграл шахматиста, а в «Гардемаринах» – сыщика. Также Кузнецов снялся в таких картинах как «Одиноким предоставляется общежитие», «Мертвые души», «По законам военного времени», «Неудобный человек» и другие. В фильмографии актера более 40 работ.

Как писал сайт kp.ru, в конце прошлой недели на 68-м году жизни умер российский актер Валерий Гаркалин. Наибольшую популярность ему принесла роль в фильме «Ширли-Мырли».