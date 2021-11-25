Педиатр перечислила противопоказания для прививки вакцинации от COVID-19 Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В России получила регистрационное удостоверение на использование вакцина против COVID-19 «Спутник М». Она будет применяться при вакцинации детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет.

Врач высшей категории педиатр Лина Мурадова объяснила, при каких противопоказаниях несовершеннолетнему не стоит делать прививку.

Перед вакцинацией нужно обращать внимание на общее состояние пациента. Если есть признаки простуды или сильного отравления, то прививку делать нельзя. Нужно отложить процедуру до стабилизации самочувствия.

Острый период вирусных заболеваний, простудные симптомы и температура свыше 39 градусов также станут противопоказанием.

- Нарушения в работе ЖКТ, которое сопровождается повышением температуры тела, поносом и рвотой. В этих случая нужно отложить вакцинацию,— сообщила «Ридусу» педиатр Лина Мурадова.

Если у подростка есть хронические заболевания, то нужно перед прививкой сообщить об этом врачу. А, например, при хроническом пиелонефрите – воспалении почек – стоит отказаться от вакцинации до стабилизации состояния.

Заболевания кровеносной системы, бронхиальная астма, диабет так же являются основание для дополнительного обследования.

- А вот пищевая непереносимость, атопический дерматит – это поражение кожи аллергической природы, не станут противопоказанием к вакцинации, — заключила Лина Мурадова.