Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса для подростков «Спутник М» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Министерство здравоохранения России зарегистрировало вакцину против коронавирусной инфекции для подростков «Спутник М».

«Минздрав России принял решение о регистрации вакцины «Гам-Ковид-Вак М» для профилактики новой коронавирусной инфекции у подростков в возрасте 12-17 лет включительно», – рассказали журналистам в ведомстве.

Как отметили в Минздраве, вакцина для подростков в ходе исследований показала высокую безопасность и эффективность. Она состоит из двух компонентов, которые вводятся поочередно с интервалом 21 день. В ведомстве сообщили, что препарат создан на той же платформе, что и вакцина «Спутник V».

Как писал сайт kp.ru, вакцина для подростков поступит в гражданский оборот в России не раньше конца этого года. Вице-премьер Татьяна Голикова пояснила, что прививки от коронавируса делаются детям с согласия родителей или самого несовершеннолетнего, если ему больше 15 лет.

Напомним, третья фаза испытаний «Спутник М» для подростков стартовала в Москве 11 ноября 2021. На первом этапе исследования вакцины участие приняли 99 несовершеннолетних, среди которых 56 мальчиков и 43 девочки. Они получили оба компонента вакцины.