В Роспотребнадзоре напомнили, как вернуть товар, купленный на распродаже Фото: Влад КОМЯКОВ

В ноябре большинство магазинов проводит масштабные распродажи и «черные пятницы» с сумасшедшими скидками. Для покупателя соблазн очень велик, а вот в Роспотребнадзоре напоминают, что нужно подумать, прежде чем купить ту или иную вещь.

Перед покупкой нужно обязательно уточнить сроки доставки товара и его возврата, если что-то не подойдет.

Порой продавец вводит покупателя заблуждение и говорит, что товар по акции нельзя вернуть, но это не так.

– От товара, купленного в интернет-магазине, в том числе в «черную пятницу», потребитель вправе отказаться в любое время до его передачи потребителю, а после того, как он передан – в течении семи дней. Но при условии, что сохранен товарный вид и потребительские свойства, - комментируют интернет-изданию «Подмосковье сегодня» в Роспотребнадзоре.

Даже если товар в Сети был куплен со скидкой, сроки его доставки должны соблюдаться, в противном случае с продавца можно получить неустойку.

- Потребитель может потребовать за каждый день просрочки 0,5%от суммы предварительной оплаты товара. Исключение – если товар не передан покупателю по его вине, - говорят в Управлении Роспотребнадзора по Московской области.

В свою очередь врач-психиатр, психотерапевт, руководитель центра ментального здоровья «Эмпатия» в Реутове Надежда Панова дала советы, как в покупательском азарте не остаться в финансовой яме.

В беседе с РИАМО специалист отметила, что все акции и распродажи чаще всего воздействуют не на рациональное, а на эмоциональное, и объяснила, как покупателя заманивают в ловушку.

Ранее диетолог Евгений Арзамасцев в разговоре с "Москвой 24" дал несколько рекомендаций о том, как правильно выбирать продукты на ярмарках выходного дня.