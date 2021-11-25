Иммунолог оценил точность прогноза нейросети о пике четвертой волны коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нейросети прогнозируют, что пик четвертой волны коронавируса в России придется на 22 декабря. Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков полагает, что слепо верить таким расчетам не стоит, ведь точность прогнозов зависит от многих исходных данных.

Эксперт отмечает, что в настоящее время специалисты во всем мире еще только учатся математически предсказывать сложные пандемии.

- Сейчас у нас такое шаткое временное равновесие. После этого кривая может пойти вниз, что более вероятно, — комментирует Крючков Lenta.ru.

По его мнению, новый подъем заболеваемости стоит ожидать даже раньше, с середины декабря. Либо же всплеск произойдет в конце января- начале февраля.

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