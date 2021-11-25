Военный суд отправил под домашний арест начальника полигона Капустин Яр Фото: Анастасия Осипова

Военный суд 24 ноября принял решение отправить под домашний арест начальника государственного центрального межвидового полигона Министерства обороны РФ Капустин Яр генерал-майора Олега Кислова.

- Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении Кислова меры пресечения в виде домашнего ареста, - рассказали РИА Новости в 235-м гарнизонном военном суде.

По данным издания "Ъ", генерал-майора подозревают во взяточничестве по делу о пропаже 300 тонн топлива, которое принадлежало военному ведомству.

Издание в своей публикации уточняет, что обвинение Кислову предъявили после того, как следствие получило показания от его подчиненного, полковника Алексея Прудникова. Он признался, что действительно продал топливо. За это мужчина получил приличную сумму в качестве "вознаграждения" в размере 1,9 миллиона рублей. После этого он поделился деньгами от дела со своим начальником.

- Учитывая состояние здоровья и заслуги обвиняемому разрешили оставаться под домашним арестом, но с целым рядом запретов, в том числе в использовании интернета и средств связи, - рассказали источники "Ъ".

Ранее сообщалось, что Московский военный суд арестовал экс-замначальника финансово-экономического департамента Росгвардии Николая Копытова. Мужчину обвиняют в получении взяток. Защита сообщила, что обжаловала решение суда.