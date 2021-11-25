Росздравнадзор зарегистрировал экспресс-тест на коронавирус, разработанный учеными СО РАН Фото: Мария ЛЕНЦ

Тест-система для оперативного выявления коронавирусной инфекции, созданная в Институте химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН в Новосибирске (ИХБФМ), зарегистрирована в Росздравнадзоре и допущена к обращению на территории Росси. Об этом сообщили в институте.

«Институт получил регистрационное удостоверение на медицинское изделие "Набор реагентов для качественного выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 из мазков носоглотки и/или ротоглотки человека», - говорится в заявлении.

Уточняется, что в основе новой тест-системы «метод изотермической амплификации LAMP, с помощью которого выявляется РНК и ДНК вирусов», а при сохранении достаточно высокой чувствительности выполнение теста занимает примерно 30 минут, что значительно меньше времени, которое необходимо потратить для традиционного ПЦР-теста.

В институте надеются, что в будущем тест-система может быть использована для экспресс-диагностики вне стен специализированных лабораторий, а, например, в аэропорту. Как отмечается, для проведения теста не требуется дорогостоящего оборудования.