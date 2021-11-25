Лукашенко заявил о планах оппозиции по дестабилизации страны

Александр Лукашенко заявил о планах оппозиционеров, находящихся за пределами Белоруссии, по дестабилизации обстановки в стране. Фото: REUTERS

Александр Лукашенко на совместном заседании Конституционной комиссии и рабочей группы по доработке проекта новой Конституции заявил о планах находящихся за пределами Белоруссии оппозиционеров по дестабилизации страны.

Белорусский президент отметил, что оппозиционеры, ратовавшие за перемены, сегодня выступают против изменения Конституции.

«Должен вас предупредить, что те, кто больше всего кричал о переменах и о том, что надо чуть ли не убрать этого Президента, сломать, убить и прочее, сегодня закричали: а это не надо, нам не надо новая Конституция», - цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Александр Лукашенко пообещал предать гласности суть плана по дестабилизации Белоруссии, который разработан находящейся за пределами страны оппозиционной группой.

«Чтобы вы все видели, чего они хотят. Это посмешище полное. Этот план беглых там, за границей, для того чтобы получить финансирование, иначе не скажешь, просто смешной. Я, уже видавший виды человек, читаю и думаю: неужели опять Запад одуреет и даст под это деньги», - сказал он.

Лукашенко заявил, что оппозиционеры готовятся сломать Конституцию и организовать в Белоруссии протестные уличные акции.

«Они уже готовятся сломать Конституцию и, если у них план реализуется, снова вывести на улицу народ Беларуси», - отметил он.

Ранее Александр Лукашенко объявил, когда новую белорусскую Конституцию вынесут на референдум. Белорусский президент сказал, что это случится в феврале 2022 года.