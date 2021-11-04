Лукашенко заявил, что в феврале в Белоруссии состоится референдум по Конституции

Лукашенко рассказал, когда будет референдум по новой белорусской Конституции. Фото: REUTERS

Александр Лукашенко объявил, когда новую белорусскую Конституцию вынесут на референдум. По словам Лукашенко, это случится в феврале 2022 года.

На встрече с рабочей группой по доработке конституции белорусский президент рассказал, что предстоит сделать прежде, чем Конституция будет вынесена на референдум.

-Думаю, что нам понадобится еще одно заседание рабочей группы, ну а потом, как и было обещано, мы внесем вариант на конституционную комиссию, ну и для обсуждения опубликуем и внесем на референдум, - сказал Лукашенко.

Ранее на kp.ru сообщалось, что Лукашенко получил новый вариант Конституции.