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Политика4 ноября 2021 18:05

Лукашенко заявил, что в феврале в Белоруссии состоится референдум по Конституции

Белорусский президент рассказал, что нужно сделать перед тем, как вынести проект новой Конституции на референдум
Мария ПАВЛОВА
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Лукашенко рассказал, когда будет референдум по новой белорусской Конституции.

Лукашенко рассказал, когда будет референдум по новой белорусской Конституции.

Фото: REUTERS

Александр Лукашенко объявил, когда новую белорусскую Конституцию вынесут на референдум. По словам Лукашенко, это случится в феврале 2022 года.

На встрече с рабочей группой по доработке конституции белорусский президент рассказал, что предстоит сделать прежде, чем Конституция будет вынесена на референдум.

-Думаю, что нам понадобится еще одно заседание рабочей группы, ну а потом, как и было обещано, мы внесем вариант на конституционную комиссию, ну и для обсуждения опубликуем и внесем на референдум, - сказал Лукашенко.

Ранее на kp.ru сообщалось, что Лукашенко получил новый вариант Конституции.