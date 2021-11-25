Ученые обнаружили у британских летучих мышей новый коронавирус Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эксперты Национальной инфекционной службы Великобритании (National Infection Service) обнаружили у британских подковообразных летучих мышей новый коронавирус RhGB01. Выводы ученых были представлены в статье, опубликованной в журнале Research Square.

Уточняется, что обнаруженный вирус на сегодняшний день не представляет опасности для человека, однако специалисты не исключают риска рекомбинации данного и подобных ему вирусов с SARS-CoV-2, что может привести к новым вспышкам инфекций среди людей.

Несмотря на то, что природный источник SARS-CoV-2 на сегодняшний день неизвестен, предшественником вируса, который вызвал пандемию коронавирусной инфекции нового типа стал сарбековирус (подрод коронавирусов), распространенный у азиатских подковообразных летучих мышей, или ринолофидов.

Специалисты исследовали, являются ли летучие мыши вида Rhinolophus hipposideros, которые обитают в Великобритании, носителями сарбековирусов. Для чего взяли образцы фекалий у 53 особей, обитающих в разных графствах. В результате обнаружили неизвестный сарбековирус, названный RhGB01 (Rhinolophus hipposideros, Great Britain 01). Эксперты реконструировали 85% РНК коронавируса, после чего выяснилось, что его геном приблизительно на 80% схож с геномом SARS-CoV-2.

Как считают ученые, существует возможность обмена генетического материала между новым сарбековирусом и подобным ему с SARS-CoV-2 при попадании их в организм одной летучей мыши, что может привести к возникновению новых зоонозных инфекций. Специалисты призывают усилить эпиднадзор на всем ареале обитания данных животных.