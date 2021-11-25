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Происшествия25 ноября 2021 12:55

Свердловская прокуратура проверяет ДТП с грузовиком, протаранившим дом

Во время аварии никто из жильцов не пострадал
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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Прокуратура начала проверку

Прокуратура начала проверку

Фото: Татьяна Коркина

Прокуратура Свердловской области взяла под контроль расследование ДТП, во время которого грузовик протаранил жилой дом. Инцидент произошел в деревне Малое Белоносова в четверг, 25 ноября.

Ехавший по проезжей части грузовик вылетел в кювет и протаранил частный дом, в котором проживает семья с детьми. В результате аварии здание осталось без электроэнергии из-за обрыва проводов, также автомобиль серьезно повредил стены постройки. Об этом пишет информационное издание TagilCity.ru.

Позже выяснилось, что сейчас в доме проживают пять человек, среди них – двое детей. Никто из жильцов не пострадал. На место ДТП выезжал прокурор Каменского района. Сотрудник прокуратуры в ближайшее время дадут оценку ситуации, а также примут меры в случае необходимости.

Также 25 ноября в 8:30 серьезное ДТП с участием четырех автомобилей произошло в Екатеринбурге в микрорайоне ЖБИ у дома №12 по улице 40-летия Комсомола. В аварии пострадал пятилетний ребенок, который с травмами живота и головы доставлен в одну из городских больниц.

В ГИБДД «КП-Екатеринбург» сообщили, что сначала водитель «Форд Мондео» столкнулся с «Киа Рио», которая ехала во встречном направлении, после чего иномарки отбросило на другие автомобили.