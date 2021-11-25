Черчесов рассказал о переговорах со сборной Турции

У Станислава Черчесова были варианты продолжения работы в другой сборной. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После того, как Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России по футболу в августе 2021 года, к нему поступали предложения о работе. В интервью для «КП-Спорт» Черчесов рассказал о том, кто разговаривал с ним:

- Не люблю публично обсуждать такие моменты, мы сейчас об этом говорим только потому, что именно в Турции появилась информация о переговорах. Но мы действительно плотно общались с Хамитом Алтынтопом. На тот момент наш тренерский штаб был готов рассматривать именно возможность работы со сборными, которые борются за попадание на ЧМ-2022, - заявил Черчесов.

Как отметил тренер, он рассматривал возможность работы с теми командами, у которых есть шансы в борьбе за выход на ЧМ-2022:

- Рассматривали только сборные, и тем клубам, которые выходили на нас в то время, давали понять, что не сейчас. А у сборной Турции просматривалась хорошая перспектива – мы так и рассчитывали, что у них неплохие шансы выйти на второе место и попасть в стыковые матчи. В итоге конструктивно поговорили с Алтынтопом, но руководство выбрало другой вариант.

Но что удивительно, новым главным тренером сборной Турции 19 сентября 2021 года был объявлен немец Штефан Кунц. Его же называли одним из возможных «сменщиков» Черчесова в сборной. Но руководство РФС, напомним, выбрало Валерия Карпина.