Станислав Черчесов рассказал, почему не звонил Федору Кудряшову после матча с Хорватией

Черчесов не звонил Кудряшову после матча с Хорватией. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Один из самых драматичных моментов для всего российского футбола осенью 2021 года — это автогол защитника Федора Кудряшова в матче отборочного турнира ЧМ-2022 с Хорватией. Наша команда уступила со счетом 0:1, лишившись шансов сразу попасть на турнир. Теперь придется пробиваться через стыковые матчи. Экс-главный тренер сборной России Станислав Черчесов сказал, что расстроился за Федора Кудряшова в том поединке. Но так и не позвонил ему лично, объяснив в интервью «КП-Спорт» причину своего решения:

- Федора с 17 лет знаю, а Ромащенко – еще раньше. Он сильный парень. Ему мой звонок «не переживай» может только в минус пойти. В матче с Хорватией с его стороны это была случайность, а он знает, что мы на случайности внимание не обращаем.

Но вот по какой причине Черчесов позвонил бы Кудряшову, это если была бы серьезная ошибка и просчет со стороны футболиста:

- Вот если бы он в тактическом плане сделал какие-то просчеты, которые к голу привели, я бы набрал и сказал свое мнение, по-тренерски бы подсказал, что вижу, и он бы это оценил. А здесь какой смысл? Но знаю, что из нашего тренерского штаба после матча общение с Кудряшовым было и поддержка имела место. Уверен, он справится с этой ситуацией.

Отметим, что сборная России по футболу теперь в марте 2022 года проведет дополнительные стыковые матчи за право попасть на ЧМ-2022.