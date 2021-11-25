Названы самые популярные туристические направления на Новый год

Египет, Турция и Тайланд вошли в число самых популярных направлений на Новый год Фото: Мария ЛЕНЦ

В пресс-службе туроператора "Интурист" рассказали, что Египет впервые за шесть лет стал лидером среди зарубежных направлений на Новый год. Об этом в четверг, 25 ноября 2021 года сообщает "Газета.ru".

В список также вошли Турция, Доминиканская республика, Куба и ОАЭ. Среди российских направлений, которые особо востребованы на Новый год - Сочи и Красная Поляна, Калининград, Санкт-Петербург, Шерегеш.

"Известия" рассказывали, что российские горнолыжные курорты на новогодние праздники по сравнению с 2019 годом подняли цены до 50%. Так, сутки в скромном отеле обойдутся в 8 тысяч рублей и больше, а в пятизвездочном отеле - от 40 тысяч рублей и больше.

Ранее психотерапевт Ольга Маркиянова рассказывала, как правильно встретить Новый год. По ее мнению, нужно похвалить себя за то, что вы выдержали все трудности и выполнить письменную практику по избавлению от негатива, передает телеканал "360".