Украинские военные сбили беспилотник украинских полицейских

Украинские военные расстреляли дорогой беспилотник, который испытывали украинские полицейские. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Одессе военные сбили беспилотник, который испытывали в полете полицейские. Курьезную историю рассказывает одесское издание «Думская» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Мультикоптер DJI Matrice 300 RTK одесские полицейские приобрели в конце октября за сумму, эквивалентную $55 000. 24 ноября полиция проводила антитеррористические учения на окраине города. Чтобы досконально разобраться с технической новинкой, полицейские пригласили на запуск специалистов из Киева. А вот место для испытательного полета выбрали не самое удачное. Дрон запустили над армейскими складами с горючим.

Коптер полетал всего десять минут, а потом перестал выходить на связь. Примерно в то же время военные сообщили в полицию о неизвестном объекте, летающем над складами. Полицейские, не знавшие, что именно там их коллеги испытывают дрон, подключились к охоте за «шпионом» и даже объявили за него премию.

Тем временем военные справились сами. Дрон сбили автоматной очередью.

Девятикилограммовый почти метровый дрон был оснащен спутниковой системой позиционирования, системой инфракрасных датчиков, тепловизором, камерой с зумом, камерой с широкоугольным объективом и лазерным дальномером.

Ранее новый министр обороны Украины Алексей Резников оправдал применение на линии разграничения в зоне конфликта на Донбассе беспилотника турецкого производства «Байрактар».