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В мире25 ноября 2021 16:06

Украинские военные сбили беспилотник украинских полицейских

Одесские полицейские испытывали мультикоптер за $55 000 над военными складами, охрана расстреляла его из автомата
Мария ПАВЛОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Украинские военные расстреляли дорогой беспилотник, который испытывали украинские полицейские.

Украинские военные расстреляли дорогой беспилотник, который испытывали украинские полицейские.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Одессе военные сбили беспилотник, который испытывали в полете полицейские. Курьезную историю рассказывает одесское издание «Думская» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Мультикоптер DJI Matrice 300 RTK одесские полицейские приобрели в конце октября за сумму, эквивалентную $55 000. 24 ноября полиция проводила антитеррористические учения на окраине города. Чтобы досконально разобраться с технической новинкой, полицейские пригласили на запуск специалистов из Киева. А вот место для испытательного полета выбрали не самое удачное. Дрон запустили над армейскими складами с горючим.

Коптер полетал всего десять минут, а потом перестал выходить на связь. Примерно в то же время военные сообщили в полицию о неизвестном объекте, летающем над складами. Полицейские, не знавшие, что именно там их коллеги испытывают дрон, подключились к охоте за «шпионом» и даже объявили за него премию.

Тем временем военные справились сами. Дрон сбили автоматной очередью.

Девятикилограммовый почти метровый дрон был оснащен спутниковой системой позиционирования, системой инфракрасных датчиков, тепловизором, камерой с зумом, камерой с широкоугольным объективом и лазерным дальномером.

Ранее новый министр обороны Украины Алексей Резников оправдал применение на линии разграничения в зоне конфликта на Донбассе беспилотника турецкого производства «Байрактар».