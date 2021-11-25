Экономист предсказал укрепление рубля до 69-70 рублей за доллар Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Главный экономист датского Saxo Bank Стин Якобсен заявил, что в 2022 году рубль ждет резкое укрепление. По его мнению, курса российской национальной валюты составит до 69-70 рублей за доллар. Об этом в четверг, 25 ноября 2021 года сообщает Lenta.ru.

Якобсен считает, что этому способствует рост цен на энергоресурсы и грамотные действия председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной, которую он назвал "очень прагматичной главой".

Аналитик IF Club Дина Гильмиярова рассказывала "Свободной прессе", что в декабре рубль продолжит падать, но этому будут способствовать геополитическая ситуация,

"Прогнозируем доллар в диапазоне 72 - 74 руб., если ситуация с Донбассом не продолжит развиваться в негативном ключе. В противном случае можем увидеть американскую валюту в коридоре 76 - 78 рублей. Евро в диапазоне - 82 - 84 руб., а в случае неожиданных событий внутри Евросоюза - до 86 рублей за евро", - заявила она.

Ранее стало известно, что в понедельник, 22 ноября 2021 года, курс доллара на Мосбирже достиг максимального уровня за последние 4,5 месяца и вплотную приблизился к отметке 75 рублей, передает RT.