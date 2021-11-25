"Локомотив" сыграл против "Лацио". Фото: REUTERS

Вечером в четверг, 25 ноября, в Москве на стадионе "РЖД Арена" прошел матч 5 тура группового этапа Лиги Европы. "Локомотив" встречался с римским "Лацио" и гости одержали разгромную победу. Итоговый счет матча - победа гостей со счетом 3:0, сообщает "КП-Спорт".

Все голы "Локомотив" пропустил во втором тайме. Два раза с пенальти на 56-й и 63-й минутах поединка забил форвард Чиро Иммобиле. Точку в поединке на 87-й минуте встречи третьим голом поставил испанский форвард "Лацио" Педро, сообщает "КП-Спорт".

Матч "Локомотив" - "Лацио" обслуживала бригада судей из Португалии во главе с Артуром Соарешом Диашем. Помогали ему Паулу Соареш, Руй Лисиниу, резервным рефери былУгу Мигел.

"Локомотив", проиграв 0:3 "Лацио", теперь с 2 очками - на последнем месте в группе Е Лиги Европы. Московский клуб лишился шансов на выход в плей-офф Лиги Европы. Следующая игра у "Локомотива" - 29 ноября в чемпионате России в гостях против тульского "Арсенала". Ну а точку в Лиге Европы "Локомотив" поставит 9 декабря матчем против "Марселя" в гостях.