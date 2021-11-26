Аналитики объяснили, куда вложить деньги, чтобы защитить их от инфляции Фото: Shutterstock

Инфляция в России в ноябре превысила отметку в 8%. Как сохранить накопления в таком случае, ответили эксперты.

В текущих условиях банковские вклады не могут перекрыть инфляцию и о сбережении средств речи не идет.

Самым лучшим и чуть ли ни единственным инструментом, который пока еще способен защитить сбережения от обесценивания, это облигации федерального займа (ОФЗ). Именно них говорят эксперты.

- Сейчас можно найти бумаги с доходом 10–13% годовых. Это сектор недвижимости, микрофинансов, инвестиционных компаний, - комментирует NEWS.ru эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Потенциал стоимости роста золота оценивают в 30%, но прежде, чем решиться на такую инвестицию, стоит хорошо подумать. Некоторые эксперты рынка полагают, что этот металл может утратить статус надежного актива.

- Стоимость недвижимости сейчас также очень высока, что покупать ее в попытке сохранить деньги не совсем разумно, проще приобрести те же облигации, - заключил финансовый аналитик Андрей Звездин.

Инфляция к концу 2021 года составит 8,04% — таковы результаты консенсус-прогноза «Известий», в котором приняли участие ведущие аналитики из крупнейших банков и рейтинговых агентств страны, сообщает газета "Известия".