Около 8 миллионов россиян рискуют отпуском за границей из-за просроченной задолженности Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Порядка 8 миллионов жителей России могут не попасть за границу из-за проблем с просроченной задолженностью перед банками. Каждый шестой заемщик в стране рискует быть не выпущенным за рубеж, рассказал РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.

Выезд за границу могут запретить при условии получения кредитором судебного решения. Для того, чтобы стать невыездным, у заемщика должна быть просроченная задолженность более 30 тысяч в течение свыше 90 дней. Несмотря на то, что чаще всего банки стараются урегулировать ситуацию до суда, в последнее время они стали прибегать к судебному взысканию, отметил президент НАПКА.

Мехтиев советует россиянам за 10-14 дней до предполагаемого выезда за границу уточнить наличие исполнительного производства в своем отношении на сайте Федеральной сулжбы судебных приставов. Если его фамилия там значится, следует погасить задолженность в полном объеме и уведомить об этом орган, наложивший запрет на выезд. Информация об оплате долга появятся в базе данных в течение около 10 дней, сообщил он.