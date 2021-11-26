Два террориста ликвидированы в Карачаево-Черкессии Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Карачаево-Черкессии ликвидированы бандиты, планировавшие террористические акты. Сотрудники спецслужб уничтожили их во время перестрелки.

Как сообщили Национальном антитеррористическом комитете (НАК), террористы были обнаружены в горах. После того, как силовики их заблокировали, бандитам было предложено сдаться. В ответ они открыли огонь, в ходе перестрелки террористов ликвидировали.

На месте столкновений правоохранители обнаружены снайперская винтовка, большое количество боеприпасов, гранаты и различное снаряжение. В настоящее время проводятся следственные действия, уточнили в НАК.

Как писал сайт kp.ru, в октябре 2021 Федеральная служба безопасности предотвратила в Карачаево-Черкесии теракт, который готовил житель Кабардино-Балкарии по указанию «Исламского государствоа» *. У него изъяли компоненты для изготовления взрывного устройства, а в мобильном телефоне обнаружили переписку с членами террористических структур, изобличающую его преступные планы.

*Запрещенная в России террористическая организация