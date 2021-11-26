Житель Оренбурга за ночь совершил две кражи и попытался изнасиловать девушку

Суд приговорил молодого человека к тюремному заключению

В Оренбургской области завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего местного жителя, который за одну ночь совершил несколько преступлений. Житель Первомайского района совершил две кражи, а потом попытался изнасиловать девушку, пишет портал 56orb.ru.

По версии следствия, ранее судимый местный житель летом 2021 года воспользовался чужим телефоном, чтобы перевести себе на счет денежные средства. После этого, ночью он пробрался на станцию технического обслуживание, где украл деньги, принадлежавшие сотрудникам. Совершив преступление, он шел по одной из улиц, где встретил прохожую. Парень избил девушку и предпринял попытку к изнасилованию. Преступника остановили подоспевшие прохожие.

Суд назначил молодому преступнику наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также дополнительное наказание в виде ограничения свободы на 1 год 9 месяцев после отбытия основного.