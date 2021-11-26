Минюст включил «Нобелевский призыв»* и правозащитника Еланчика* в список иноагентов

Олег Еланчик* Фото: Андрей МИНАЕВ

Министерство юстиции России включило ООО «Нобелевский призыв»* и российского правозащитника Олега Еланчика* в реестр иностранных агентов. Уточняется, что общество было основано людьми, которые ранее попали в тот же список.

- В данном случае речь идет о добросовестном выполнении указанными физическими лицами требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности, — сообщило ведомство.

Также в список был включен российский журналист и правозащитник Олег Еланчик*, который присутствует на судебных заседаниях в качестве гражданского защитника.

Напомним, ранее Генпрокуратура попросила Верховный суд ликвидировать центр «Мемориал»*, признанный в России НКО-иноагентом. В ведомстве указали на нарушение организацией законодательства об иностранных агентах, и направили соответствующий иск в Верховный суд. «Мемориал»* с момента включения его в перечень иностранных агентов был оштрафован на сумму около 3 миллионов рублей за нарушения соответствующего законодательства.

*Организация или физлицо, признанное в России иноагентом