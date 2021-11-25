Мемориал* оштрафован почти на 3 миллиона рублей за нарушения закона об иноагентах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Международный центр «Мемориал»* с момента включения его в перечень иностранных агентов был оштрафован на сумму около 3 миллионов рублей за нарушения соответствующего законодательства. Об этом сказано в материалах иска Генпрокуратуры, зачитанных в Верховном суде.

«С момента включения "Мемориала" в перечень лиц, выполняющих функции иностранного агента, эта организация неоднократно привлекалась к административной ответственности по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ …На организацию судом были наложены штрафы на общую сумму 2 млн 900 тыс. рублей», - говорится в иске.

Уточняется, что на председателя правления организации Яна Рачинского* также наложены штрафы по данной статье на общую сумму не менее 900 миллионов рублей.

Напомним, ранее Генпрокуратура попросила Верховный суд ликвидировать центр «Мемориал»*, признанный в России НКО-иноагентом. В ведомстве указали на нарушение организацией законодательства об иностранных агентах, и направили соответствующий иск в Верховный суд.

*Признан в России выполняющим функции иностранного агента