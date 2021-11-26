Блогер Устинов осужден на 14 лет за мошенничество и вымогательство

Александр Устинов. Фото: соцсети

Уральский блогер Александр Устинов был приговорен к 14 годам тюрьмы за мошенничество в особо крупном размере и вымогательство. Об этом сообщил «КП-Урал».

- По совокупности преступлений Устинову назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строго режима, — говорится в сообщении пресс-службы Пресненского суда Москвы.

Также блогера лишили права администрировать сайты и каналы с использованием интернета на три года. Кроме того, Устинова признали виновным в клевете, однако из-за истечения срока давности преступления его освободили от наказания.

Суд установил, что Устинов и его союзники публиковали компрометирующую информацию о различных политиках и предприятиях. После чего предлагали «жертвам» удалить посты в обмен на определенную сумму денег.

Устинова задержали в 2018 году в Екатеринбурге. Тогда о незаконной деятельности молодого человека сообщило руководство уральского предприятия «АМЗ «Вентпром».