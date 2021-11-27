Россиянин Панарин забил победную шайбу в матче «Рейнджерс» против «Бостона»

Артемий Панарин Фото: REUTERS

«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Бостоном» со счетом 5:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У гостей отличились Райан Строум (20-я минута), Дэймон Хант (33), Артемий Панарин (52), Алексис Лафренье (57) и Джейкоб Труба (60). Авторами голов хозяев стали Крэйг Смит (15) и Патрис Бержерон (27).

Россиянин Панарин также стал авторов голевой передачи. Форвард набрал 21 очко по системе «гол+пас» в 20 матчах. Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин сделал 26 сейвов за матч.

Ранее «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счетом 6:3. В составе победителей по одной шайбе забросили российский нападающий Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов. 36-летний Овечкин сделал три результативные передачи, благодаря чему поставил новый рекорд в «Вашингтоне» по набранным очкам в первых 20 матчах сезона. По системе «гол+пас» он набрал уже 33 очка, из которых нападающий забросил 15 шайб и совершил 18 голевых передач. Это является лучшим показателем в истории команды.