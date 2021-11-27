Депутат Госдумы предложил давать россиянам выходные дни для ревакцинации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Работающим гражданам необходимо предоставлять дополнительные выходные не только для вакцинации от коронавируса, но и для ревакцинации. Такое предложение сделал депутат Госдумы РФ Федот Тумусов.

На сегодняшний день работодателям рекомендовали давать сотрудникам два выходных на прививки от COVID-19. Парламентарий считает, что такая мера является недостаточной. По его словам, граждан необходимо «простимулировать» для более эффективного хода кампании по вакцинации, в то числе давать им выходные при ревакцинации.

«Я сторонник того, чтобы не принуждать к вакцинации насильственными методами, я за то, чтобы стимулировать. Я считаю, что предоставление выходных дней - своего рода премия, поощрение тех, кто вакцинируется. То же самое при ревакцинации», - заявил он в интервью радио Sputnik.

Депутат считает, что такой шаг выгоден и самим работодателям, поскольку заболевшие сотрудники все равно уйдут на больничный, и на более долгий срок.

Напомним, в конце октября трехсторонняя комиссия, профсоюзы, работодатели и правительство, единогласно поддержала предоставление работникам двух оплачиваемых выходных дней после вакцинации от коронавирусной инфекции. Соответствующий документ был разработан в рамках российского президента.