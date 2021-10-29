Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье29 октября 2021 18:02

Россиянам предоставят два оплачиваемых выходных для вакцинации от коронавируса

Профсоюзы, работодатели и правительство поддержали предоставление сотрудникам двух выходных для вакцинации
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Россиянам предоставят два оплачиваемых выходных после вакцинации от коронавируса

Россиянам предоставят два оплачиваемых выходных после вакцинации от коронавируса

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская трехсторонняя комиссия, профсоюзы, работодатели и правительство, единогласно поддержала предоставление работникам двух оплачиваемых выходных дней после вакцинации от коронавирусной инфекции. Такое заявление в пятницу, 29 октября, сделала вице-премьера России Татьяны Голиковой.

«Члены комиссии обсудили и единогласно поддержали Рекомендации работодателям по предоставлению работникам, проходящим вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, двух оплачиваемых дополнительных дней отдыха», - сообщили в аппарате вице-премьера.

В аппарате вице-премьера напомнили, что соответствующий документ был разработан в рамках поручения президента России Владимира Путина. Согласно документу, работодателям советуют предусмотреть в локальных нормативных актах или коллективных договорах предоставление сотрудникам, проходящим вакцинацию от коронавируса, два оплачиваемых выходных дня.

Напомним, ранее Голикова призвала работодателей предоставить сотрудникам два выходных для прохождения вакцинации от COVID-19. Позже глава государства поддержал предложение, отметив, что практика Ленинградской области по предоставлению выходных дней после вакцинации будет распространена на всю Россию. Президент поручил губернаторам российских регионов и руководителям предприятий освободить от работы сотрудников при вакцинации на два дня с сохранением заработной платы.