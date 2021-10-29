Россиянам предоставят два оплачиваемых выходных для вакцинации от коронавируса

Россиянам предоставят два оплачиваемых выходных после вакцинации от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская трехсторонняя комиссия, профсоюзы, работодатели и правительство, единогласно поддержала предоставление работникам двух оплачиваемых выходных дней после вакцинации от коронавирусной инфекции. Такое заявление в пятницу, 29 октября, сделала вице-премьера России Татьяны Голиковой.

«Члены комиссии обсудили и единогласно поддержали Рекомендации работодателям по предоставлению работникам, проходящим вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, двух оплачиваемых дополнительных дней отдыха», - сообщили в аппарате вице-премьера.

В аппарате вице-премьера напомнили, что соответствующий документ был разработан в рамках поручения президента России Владимира Путина. Согласно документу, работодателям советуют предусмотреть в локальных нормативных актах или коллективных договорах предоставление сотрудникам, проходящим вакцинацию от коронавируса, два оплачиваемых выходных дня.

Напомним, ранее Голикова призвала работодателей предоставить сотрудникам два выходных для прохождения вакцинации от COVID-19. Позже глава государства поддержал предложение, отметив, что практика Ленинградской области по предоставлению выходных дней после вакцинации будет распространена на всю Россию. Президент поручил губернаторам российских регионов и руководителям предприятий освободить от работы сотрудников при вакцинации на два дня с сохранением заработной платы.